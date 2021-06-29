فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 04:09 صباحاً - أدمن 23 دقيقة مضت آخر الأخبار 11 زيارة
سادت حالة من الاستياء داخل نادي إنبي، بسبب الأداء التحكيمي في مباراة الفريق أمام نظيره المقاولون العرب، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
وقال عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي إنبي، في تصريحات خاصة لـ”القاهرة 24″: “تعادلنا مع المقاولون بضربة جزاء ظالمة حسب جميع التحليلات، خاصة أن الكرة من بدايتها خطأ لصالح جون لاعب الفريق البترولي وتم التغاضي عنه”.
واختتم حديثه قائلًا: “وليد عبد الرازق حكم اللقاء، سبق له طرد لاعب لنا بعد عشر دقائق من بداية مباراة المحلة، في الدور الأول وخسرنا المباراة بسبب هذا”.
وقد تعادل إنبي أمام نظيره المقاولون العرب بهدف لكل منهما ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين، من مسابقة الدوري الممتاز.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: إنبي: تعادلنا أمام المقاولون العرب بضربة جزاء ظالمة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.