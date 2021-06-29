تراند الفن: أول ظهور لرئيس كوريا الشمالية بعد فقدانه للوزن بشكل لافت

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 04:09 صباحاً - أدمن ‏54 دقيقة مضت المرصد 13 زيارة

ترجمة حصرية – سامر إسماعيل:أظهر مقطع مصور عرضه التليفزيون الكوري الشمالي، الرئيس الكوري الشاب “كيم يونج أون” وهو فاقد للوزن لأول مرة بشكل لافت.

وأشارت صحيفة “ذا صن” البريطانية إلى أن الشعب الكوري الشمالي يشعر بالقلق بشأن فقدان رئيس بلادهم لوزنه بشكل لافت.

وأضافت الصحيفة أن ظهور الرئيس الكوري بهذا الشكل وقلق الشعب، مرتبط بتراجع مخزون الطعام في البلاد في الوقت الراهن.

وقارنت الصحيفة عبر فيديو لها الفارق الكبير في وزن “كيم يونج” حاليا وفي الماضي.

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