فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 03:09 صباحاً - أدمن 9 دقائق مضت آخر الأخبار 8 زيارة
قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن العمالة المصرية ما زالت مطلوبة بين الدول الخارجية، وهناك اتاحة للعمالة المصرية في العراق وليبيا.
وأضاف سعفان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن”، المذاع على قناة “الحدث”، نحن الان نعمل على دراسات مكثفة على العمالة غير المنتظمة لكي يكون هناك نوع من أنواع الرعاية، حيث تم حصر في مدينة العلمين الجديدة والعاصمة الإدراية، بالتعاون مع وزارة الداخلية من خلال مصلحة الأحوال المدينة.
وتابع: “لا بد من هناك آليات توضع لهذه الفئة لكي يكون هناك حصر مزدوج في وزارة القوى العاملة ووزارة الداخلية، لتوفير الرعاية للعمالة غير المنتظمة”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: وزير القوى العاملة: حصر العمالة غير المنتظمة في العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.