تراند الفن: نصائح للحفاظ على الشعر في ظل الموجة الحرارية العالية

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 03:09 صباحاً - بالتزامن مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، بسبب درجة حرارة الطقس المرتفعة، يكون المتضرر الأكبر من ذلك هو الشعر، إذ أن الشمس والأتربة وتعرق فروة الرأس، تعمل على تلف بصلاته بسرعة كبيرة، إضافة إلى مظهره الغير لائق.

هناك بعض النصائح التي يجب اتباعها مع الشعر في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

ينصح باستعمال البلسم وحده دون غسل الشعر وعدم استهلاك كمية كبيرة منه، حيث يساهم في تغذية الجذور وتصفيف الشعر وتحسين مظهره.

التركيز على منتجات الشعر الغنية بمواد الحماية من أشعة الشمس، مثل بخاخ الشعر أو الكريمات الشعر المزودة بعوامل الحماية من الشمس.

ارتداء قبعة قبل الخروج من المنزل، فهي من شأنها حماية الشعر وفروة الرأس من التعرض لضربات الشمس.

قبل النزول إلى المسبح أو البحر يجب دهنه بواقي شمس، أو القيام بغسل الشعر.

يمكن استخدام كريمات الترطيب الخاصة بالشعر.

يعتبر الغرض من استخدام منتجات الشعر قبل النزول إلى البحر، هو وضع حاجز بين الشعر والمواد الموجودة في الماء، وبالتالي تقلل من دخول الكلور والملح إلى الشعر.

يجب بعد الخروج من الماء شطف الشعر فورًا وغسله بالشامبو جيدًا.

الابتعاد عن عادة شد الشعر أو جمعه برابطة خاصة به، لأن ذلك يؤدي إلى تكسيره وضعفه، وإذا اضطرت المرارة لتجميع الشعر فينصح باستخدام دبوس بدلًا من الرابطة المطاطية.

يعتبر زيت الاركان من افضل المنتجات التي تعطي ترطيب للشعر.

ينصح بغسل الشعر بشكل مستمر لأن العرب يتراكم على فروة الرأس، إضافة للدهون والاوساخ.