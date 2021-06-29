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فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 03:09 صباحاً - يعرض المتحف المصري بالتحرير تمثال جماعي ثلاثي يصور منكاورع مع سيدتين ويعرف هذا التمثال بمصر القديمة بتمثال الثالوث.
ويمثل التمثال الملك منكاورع واقفًا وبجانبة المعبودة حتحور إلى يمينه، وتجسيد “ليينوبوليس”، الإقليم السابع عشر لمصر العليا، إلى يساره، ويرتدي منكاورع تاج مصر العليا ويضع لحية مستعارة. كما يرتدي نقبة الشنديت القصيرة المضفرة ويمسك بمنديلين.
وترتدي السيدتان ثوبين ضيقين حابكين وشعرًا مستعارًا ثلاثي الأقسام، وتمسك كل واحدة منهما في إحدى يديها بعلامة “شن” رمز السلطة، بينما تحتضن الملك باليد الأخرى.
وتضع حتحور تاجها المعتاد المكون من قرص الشمس بين قرنين، بينما وضعت السيدة الأخرى علامة لابن آوى الذي هو رمز إقليمها، ويحمل نقش القاعدة تعريفا بأصحاب التماثيل الثلاثة، كما يسجل القرابين المختلفة المقدمة للملك من الإقليم.
ويتكون المتحف المصري بالتحرير من طابقين رئيسيين، يحتوي الطابق الأول على الآثار الثقيلة من توابيت ولوحات وتماثيل معروضة طبقًا للتسلسل التاريخي، أما الدور العلوي فيحتوي على مجموعات أثرية متنوعة، من أهمها مجموعة الملك توت عنخ آمون، وكنوز تانيس، بالإضافة إلى قاعتين للمومياوات الملكية.
ومن أهم القطع الأثرية المعروضة بالمتحف المصري بالتحرير صلاية الملك نعرمر، وتمثال الملك خوفو، وقناع الملك توت عنخ آمون بالإضافة إلى عدد كبير من الكنوز الملكية.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: تعرف على تمثال الثالوث في مصر القديمة بالمتحف المصري بالتحرير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.