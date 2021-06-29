تراند الفن: تعرف على تمثال الثالوث في مصر القديمة بالمتحف المصري بالتحرير

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 03:09 صباحاً - يعرض المتحف المصري بالتحرير تمثال جماعي ثلاثي يصور منكاورع مع سيدتين ويعرف هذا التمثال بمصر القديمة بتمثال الثالوث.

ويمثل التمثال الملك منكاورع واقفًا وبجانبة المعبودة حتحور إلى يمينه، وتجسيد “ليينوبوليس”، الإقليم السابع عشر لمصر العليا، إلى يساره، ويرتدي منكاورع تاج مصر العليا ويضع لحية مستعارة. كما يرتدي نقبة الشنديت القصيرة المضفرة ويمسك بمنديلين.

تمثال جماعي ثلاثي يصور منكاورع

وترتدي السيدتان ثوبين ضيقين حابكين وشعرًا مستعارًا ثلاثي الأقسام، وتمسك كل واحدة منهما في إحدى يديها بعلامة “شن” رمز السلطة، بينما تحتضن الملك باليد الأخرى.

وتضع حتحور تاجها المعتاد المكون من قرص الشمس بين قرنين، بينما وضعت السيدة الأخرى علامة لابن آوى الذي هو رمز إقليمها، ويحمل نقش القاعدة تعريفا بأصحاب التماثيل الثلاثة، كما يسجل القرابين المختلفة المقدمة للملك من الإقليم.

ويتكون المتحف المصري بالتحرير من طابقين رئيسيين، يحتوي الطابق الأول على الآثار الثقيلة من توابيت ولوحات وتماثيل معروضة طبقًا للتسلسل التاريخي، أما الدور العلوي فيحتوي على مجموعات أثرية متنوعة، من أهمها مجموعة الملك توت عنخ آمون، وكنوز تانيس، بالإضافة إلى قاعتين للمومياوات الملكية.

ومن أهم القطع الأثرية المعروضة بالمتحف المصري بالتحرير صلاية الملك نعرمر، وتمثال الملك خوفو، وقناع الملك توت عنخ آمون بالإضافة إلى عدد كبير من الكنوز الملكية.