تراند الفن: صندوق النقد: الإصلاحات الهيكلية في مصر ضرورية لمواجهة تحديات ما بعد الوباء

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 03:09 صباحاً - يتوقع صندوق النقد الدولي، أن ينمو اقتصاد مصر 2.8% خلال العام الجاري، بعد استجابة مصر لأزمة وباء كوفيد – 19 جاءت من خلال إقرار إجراءات للتيسير النقدي والمالي بشكل حكيم وفي الوقت المناسب.

وأضاف في تقرير سابق، أن ذلك ساعد على التخفيف من الأثر الصحي والاجتماعي للوباء مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وحماية القدرة على تحمل الديون وثقة المستثمرين.

وأضاف في تقرير، ينبغي أن تستمر السياسات المالية والنقدية في المدى القريب في دعم التعافي الاقتصادي مع الاستمرار في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.

وتابع: سيكون تعميق وتوسيع الإصلاحات الهيكلية ضروريًا لمواجهة تحديات ما بعد الوباء، وتعزيز الاحتياطيات وإطلاق العنان لإمكانات النمو الهائلة في مصر، لتعم الفائدة على جميع المصريين.

وأوضح أن مصر دخلت أزمة فيروس كورونا المستجد بوضع جيد واحتياطيات قوية، بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها منذ عام 2016.

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