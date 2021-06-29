تراند الفن: جاريدو: الأهلي المرشح للتتويج بدوري الأبطال على حساب كايزر تشيفز

قال الإسباني خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي، إن المارد الأحمر، هو المرشح الأقوى للتويج بدوري أبطال إفريقيا هذا الموسم على حساب كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في المباراة المقرر إقامتها يوم 17 يوليو المقبل.

يذكر أن الأهلي كان قد تأهل إلى الدور النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب نظيره الترجي التونسي.

وأضاف جاريدو، في تصريحات تلفزيونية، أن الأهلي أفضل فنيًا من فريق كايزر تشيفز، الذي يقبع في المركز الثامن بالدوري الجنوب إفريقي، بينما الفريق الأحمر مُستقر بشكل كبير هذا الموسم، ولديه مجموعة مُميزة من اللاعبين في مختلف المراكز، وأتوقع تتويج الفريق باللقب العاشر لدوري أبطال إفريقيا هذا الموسم “.