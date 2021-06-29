تراند الفن: اليوم.. قطع المياه عن مدينة قها لمدة 3 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية برئاسة المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة، قطع مياه الشرب عن مدينة قها، اليوم الثلاثاء الموافق 29 / 6 / 2021، من الساعة الثانية ظهرا وحتى الساعة الخامسة مساء.

وأوضحت الشركة، في بيان لها، أن عملية الانقطاع تأتى لعمل الصيانة الدورية وأعمال غسيل شبكات مياه قها، وأهابت الشركة بالمواطنين بعمل احتياطيهم من تخزين احتياجاتهم من المياه في هذا التوقيت لحين عودة المياه عقب انتهاء أعمال الصيانة والغسيل للشبكات.

وأشارت الشركة، أنها سوف تقوم الشركة بتوفير بدائل بتشغيل جميع المحطات وتوفير سيارات مياه نقيه صالحه للشرب وفى حال طلبها رجاء الاتصال على رقم الخط الساخن 125.