فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 03:09 صباحاً - أدمن ساعتين مضت آخر الأخبار 16 زيارة
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية برئاسة المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة، قطع مياه الشرب عن مدينة قها، اليوم الثلاثاء الموافق 29 / 6 / 2021، من الساعة الثانية ظهرا وحتى الساعة الخامسة مساء.
وأوضحت الشركة، في بيان لها، أن عملية الانقطاع تأتى لعمل الصيانة الدورية وأعمال غسيل شبكات مياه قها، وأهابت الشركة بالمواطنين بعمل احتياطيهم من تخزين احتياجاتهم من المياه في هذا التوقيت لحين عودة المياه عقب انتهاء أعمال الصيانة والغسيل للشبكات.
وأشارت الشركة، أنها سوف تقوم الشركة بتوفير بدائل بتشغيل جميع المحطات وتوفير سيارات مياه نقيه صالحه للشرب وفى حال طلبها رجاء الاتصال على رقم الخط الساخن 125.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: اليوم.. قطع المياه عن مدينة قها لمدة 3 ساعات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.