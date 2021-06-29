تراند الفن: مشاهير في قبضة الأمن بسبب التنقيب وتهريب الآثار.. من بطرس غالي إلى حسن راتب (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 03:09 صباحاً - لم تمنع الشهرة والثراء بعض نجوم المجتمع من التنقيب عن مزيد من الثراء في باطن الأرض، لهثا خلف كنوز الفراعنة المدفونة في أرض المحروسة، وكانت نهايتهم سقوطا مدويا في قبضة رجال الأمن، بعد انكشاف أمرهم بطرق مختلفة.

أحد أبرز المشاهير الذين سقطوا مؤخرا هو رجل الأعمال الشهير حسن راتب، الذي كشفت التحقيقات تمويله للنائب البرلماني السابق علاء حسانين، الذي سبقه إلى قاعة التحقيق بعد القبض عليه هو وشقيقه.

وفي 2019 أحيل بطرس رؤوف بطرس غالي، شقيق بطرس غالي وزير المالية الأسبق، إلى المحاكمة لاتهامه في القضية التي عُرفت وقتها بقضية “تهريب الآثار الكبرى” المتعلقة بتهريب أكثر من 21 ألف قطعة آثار صغيرة الحجم ومعظمها عملات معدنية إلى دولة إيطاليا في حاوية دبلوماسية بمساعدة قنصل إيطاليا في مصر.

سقوط بطرس غالي

في 2018 تلقت النيابة العامة المصرية، إخطارا بالعثور على قطع أثرية يشتبه في أثريتها وانتمائها للحضارة المصرية القديمة بمدينة ساليرنو الإيطالية، فأصدر النائب العام قرارا بفتح تحقيقات موسعة في القضية، وكلف وزارة الآثار بإيفاد أحد خبراء الآثار المصريين لفحصها والتأكد مما إا كانت تنتمي للحضارة المصرية القديمة.

وبعد التحقيقات وثبوت أثرية القطع المهربة، أحالت النيابة القضية إلى المحاكمة، وحُكم على القنصل الفخري السابق لدولة إيطاليا في الأقصر، لاديسلاف أوتكر سكاكال، بالسجن غيابيا 15 سنة، في يناير 2020.

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وبعد ذلك بنحو شهر عاقبت محكمة جنايات القاهرة، بطرس رؤوف بطرس غالي، بالسجن المشدد 30 عامًا، بتهمة تهريب الآثار إلى دولة إيطاليا، وغرمت المتهمين 5 ملايين جنيه.

وكانت الآثار المضبوطة في القضية وفقا للتحقيقات عبارة عن 195 قطعة أثرية صغيرة الحجم، و21585 قطعة من العملات المعدنية المنتمية للحضارة المصرية القديمة.

وبطرس غالي كان ممثلا شهيرا ومن أبرز أعماله الفنية سمير وشهير وبهير، والديلر، وعين شمس، ومسلسلات فرح ليلى، حارة اليهود، عرفة البحر.

سقوط نائب الجن

ويوم الخميس الماضي، سقط النائب البرلماني السابق، المعروف بنائب الجن، علاء حسانين، في قبضة الأمن، بتهمة تزعمه تشكيلا عصابيا للتنقيب عن الآثار وتهريبها.

وضبطت أجهزة الأمن أكثر من 200 قطعة أثرية بحوزة التشكيل العصابي، وأماكن للحفر والتنقيب عن الآثار ومخازن يتم إيهام الضحايا بأنها استخدمت لاستخراج القطع الأثرية.

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وشنت أجهزة الأمن في المنيا مأموريات متزامنة للقبض على أفراد التشكيل العصابي في أماكن متفرقة تواجدوا بها وكان من بين المتهمين الآخرين شقيق نائب الجن علاء حسانين، حيث ضبط في هذه القضية 17 متهما.

وكشفت التحقيقات عن مفاجأة مدوية وهي تمويل رجل الأعمال الشهير حسن راتب لعمليات هذه العصابة في التنقيب عن الآثار.

سقوط حسن راتب

وفي ضربة جديدة للتشكيل العصابي، ألقت أجهزة الأمن القبض على رجل الأعمال الشهير الممول لعصابة التنقيب عن الآثار، وفقا لما كشفت عنه التحقيقات مع أفراد العصابة.

واعترف شقيق النائب السابق علاء حسانين، أمام جهات التحقيق بتورط رجل الأعمال حسن راتب في تمويل العصابة بملايين الجنيهات للوصول إلى الآثار، فيما من المتوقع أن يكون هناك آخرين، حيث بلغ تمويل التنقيب نحو 50 مليون جنيه وفقا لاعترافات أفراد عصابة التنقيب عن الآثار.

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