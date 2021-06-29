تراند الفن: تصوير مشهد قتل الشرطي “الرشيدي” دون التدخل لإنقاذه يثير موجة غضب في الكويت

صحيفة المرصد : أثار مشهد قتل شرطي المرور الكويتي عبدالعزيز الرشيدي على يد شخص سوري، استياءاً واسعاً على مواقع التواسع في الكويت، خاصة لقيام البعض بتصوير الجريمة دون التدخل لإنقاذ الشرطي.

وانهالت التغريدات المستنكرة لهذا الفعل، حيث قال أبو طلال الحمراني : “كثير ينتقدون المارة المدنيين الغير مدربين لعدم تدخلهم لإنقاذ العسكري أثناء قيام القاتل بطعنه، لكن الصدمة للأسف كان هناك عسكري آخر تجمد داخل دوريته وكان شاهد على الواقعة واكتفى بالإبلاغ حتى هرب المجرم “.

وقالت مغردة : “المجتمع يبيله إعادة تأهيل وعلاج نفسي “.

وأضافت أخرى : “تباً لمجتمع يقتل القتيل على مرأي الناس دون أي حراك فعلاً انعدمت الإنسانية في بلد الإنسانية”.

وتابعت أخرى : “أخزاكم الله يامن تبحثُون عن الشهرة، تصورون الجريمة وتتخاذلون في مُساعدته وإنقاذه”.