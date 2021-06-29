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فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 03:09 صباحاً - أدمن ساعة واحدة مضت المرصد 17 زيارة
صحيفة المرصد : أثار مشهد قتل شرطي المرور الكويتي عبدالعزيز الرشيدي على يد شخص سوري، استياءاً واسعاً على مواقع التواسع في الكويت، خاصة لقيام البعض بتصوير الجريمة دون التدخل لإنقاذ الشرطي.
وانهالت التغريدات المستنكرة لهذا الفعل، حيث قال أبو طلال الحمراني : “كثير ينتقدون المارة المدنيين الغير مدربين لعدم تدخلهم لإنقاذ العسكري أثناء قيام القاتل بطعنه، لكن الصدمة للأسف كان هناك عسكري آخر تجمد داخل دوريته وكان شاهد على الواقعة واكتفى بالإبلاغ حتى هرب المجرم “.
وقالت مغردة : “المجتمع يبيله إعادة تأهيل وعلاج نفسي “.
وأضافت أخرى : “تباً لمجتمع يقتل القتيل على مرأي الناس دون أي حراك فعلاً انعدمت الإنسانية في بلد الإنسانية”.
وتابعت أخرى : “أخزاكم الله يامن تبحثُون عن الشهرة، تصورون الجريمة وتتخاذلون في مُساعدته وإنقاذه”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: تصوير مشهد قتل الشرطي “الرشيدي” دون التدخل لإنقاذه يثير موجة غضب في الكويت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.