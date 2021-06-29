فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 03:09 صباحاً - أدمن ساعة واحدة مضت آخر الأخبار 14 زيارة
اعتذر كيليان مبابي، لاعب منتخب فرنسا، عن إهداره لركلة الجزاء أمام منتخب سويسرا، حيث ودع الديوك بطولة اليورو، بعد الخسارة عن طريق ركلات الترجيح أمام سويسرا.
وأهدر مبابي ركلة الجزاء الوحيدة بين العشر ضربات، مما أطاح بمنتخب بلاده خارج اليورو من دور ثمن النهائي.
وكتب كيليان مبابي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “من الصعب جدًا أن نقلب هذه الصَفحه، الحزن هائل بعد هذا الخروج، لم نتمكّن من الوصول إلى هدفنا”.
وتابع: “أنا آسف جدًا لتضييع ركلة الجزاء، أردت أن أساعد الفريق، ولكنني فشلت، والعثور على النوم سيكون صعبًا، وللأسف هذه مخاطر الرياضة التي أحبها كثيرًا”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: مبابي يعتذر بعد إضاعته لركلة الجزاء أمام سويسرا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.