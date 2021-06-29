تراند الفن: سرقة بالإكراه وإطلاق نار على الضحية بأحد أشهر أحياء نيويورك

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 03:09 صباحاً - أدمن ‏ساعة واحدة مضت المرصد 15 زيارة

ترجمة حصرية – سامر إسماعيل: أظهر مقطع مصور لحظة إطلاق عصابة من اللصوص، النار على شخص مما أسفر عن إصابته بأعيرة نارية في أجزاء من جسده، قبل سرقة ساعته، وذلك بحي منهاتن بمدينة نيويورك الأمريكية.

وأشارت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، نقلا عن الشرطة الأمريكية، إلى أن ٤ لصوص هاجموا أحد الأشخاص بعد منتصف الليل بهدف سرقة مجوهرات منه.

وأضافت أنه وأثناء محاولة سرقة الضحية تحت تهديد السلاح وبالقوة، قام اللص الذي كان يلوح بسلاحه تجاه الضحية، بإطلاق الرصاص عليه ٣ مرات، مما تسبب في إصابة الضحية بالأجزاء العلوية والسفلية من الجسد.

ولفتت إلى أنه وبينما كان الضحية ينزف على الأرض، قام اللصوص بسرقة ساعته، قبل أن يفروا هاربين داخل سيارة مرسيدس بينز كان لص خامس تابع للعصابة ينتظرهم بها.

وكشفت الصحيفة عن أن تلك الجريمة تأتي في سياق تصاعد الهجمات المسلحة والعنيفة التي تشهدها مدينة نيويورك في الأسابيع الأخيرة.

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