تراند الفن: فاطمة كشري لـ “القاهرة 24”: “بشكر السيسي الرئيس الإنسان”

حرصت الفنانة فاطمة كشري، على توجيه الشكر لكل من ساعدها في محنتها التي تمر بها، إذ ان حالتها الصحية تدهورت منذ فترة، واضطرت للخضوع لعملية جراحية.

وقالت فاطمة كشري في تسجيل صوتي لـ “القاهرة 24”: “أشكر كل بني آدم، وأشكر الدنيا بحالها، ربنا يبارك في عمركم، وميدخلش في أجسامكم مرض، وأشكر السيد الرئيس الإنسان عبد الفتاح السيسي، والذى سمع ندائي، ونجدني من اللي أنا فيه”.

واستكملت: “أشكر الناس اللي دعت لي وأطمئن علي، واتصلوا بي وراضوني.. ربنا يراضيهم، ويبارك لهم، ويرزقهم الصحة، والسعادة، وكمان أشكر الناس اللي بتحقد عليا، والحمد لله إني لقيت حد منافس لي، أشكرهم”.

وأضافت: “أنا بطني أتشرطت، أنا مش عيانة في أيدي أو فمي يا جماعة، صورة الجرح مش سهلة، وبشكر كل الدكاترة الذين أجروا لي التحاليل من البداية للنهاية، ربنا يبارك في عمرهم، وأشكر مدير المستشفى على اهتمامه بي”.