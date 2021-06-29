تراند الفن: بعد حسن راتب.. مصادر: التحقيقات ستكشف العديد من رجال أعمال متورطين في التنقيب وتجارة الآثار

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 03:09 صباحاً - كشفت مصادر لـ “القاهرة 24” أن التحقيقات مع النائب البرلماني السابق علاء حسانين، الشهير بـ “نائب الجن والعفاريت”، على خلفية تزعمه تشكيلًا عصابيًا للتنقيب عن الآثار، وتهريبها، مستخدمًا الدجل ومدعيًا تسخيره للجن، يمكن أن تتوصل إلى العديد من قيادات تجارة التنقيب عن الآثار خلال السنوات الماضية وكذلك بعض رجال الأعمال، خاصة بعدما كشفت التحقيقات تورط رجل الأعمال حسن راتب، في قضية التنقيب والاتجار بالآثار بالمشاركة مع “حسانين”.

البداية كانت بإلقاء الأجهزة الأمنية القبض على البرلماني السابق علاء حسانين، و16 آخرين وبحوزتهم 201 قطعة أثرية، فيما عرف إعلاميًا بـ“عصابة علاء حسانين”، باشتراك أحد كبار رجال الأعمال في تمويل العصابة، للتنقيب عن الآثار والقدرة على استخراجها وتهريبها وببيعها خارج البلاد.

وبمواجهتهم امام هيئات التحقيق كشف بعض أفراد التشكيل العصابي اشتراك عديد من الأشخاص من خارج العصابة، فيما تم إلقاء القبض على أحد الأفراد خارج العصابة، وهو “علي عز الدين محمد حسانين”، شقيق المتهم علاء حسانين، زعيم عصابة الاتجار بالآثار.

تورط حسن راتب

وجاء ضبط المتهم بسبب تورطه في قضية التنقيب عن الآثار وحيازة قطع أثرية والاتجار فيها، وذلك في إطار التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية.

وكانت جهات التحقيق قد قررت تجديد حبس 17 متهمًا بينهم النائب البرلماني السابق علاء حسانين، وذلك في واقعة تزعمه عصابة للاتجار والتنقيب عن الآثار.

والمتهمون في القضية هم: أسامة علي محمد، ومحمود بيومي، ومحمد عبد الرحمن وشعبان مرسي وميلاد حليم وأحمد علي وأحمد عبد العزيز وأحمد صابر ومحمد حسين وعاطف عبد الحميد، وأشرف محمد ومحمود عبد الفتاح وأحمد عبد العظيم وأسامة عبد الكريم وأسامة حليم وعلاء محمد حسانين وأكمل ربيع.

وقال مصدر، في تصريحات لـ “القاهرة 24″، إنه سيتم تشكيل لجنة لفحص القطع الأثرية المضبوطة بحوزة النائب السابق والتشكيل العصابي لتحديد هويتها.

وخلال الساعات الماضية ألقت الأجهزة الأمنية القبض على رجل الأعمال حسن راتب، لتورطه في قضية النائب البرلماني السابق علاء حسانين في التنقيب عن الآثار، فيما تكثف الأجهزة الأمنية من تحقيقاتها للتعرف على باقي أفراد العصابة المشاركين فيما عرفت بـ” عصابة الجن والعفاريت” للأثار، بإنفاقه ملايين الجنيهات لتمويل التنقيب عن الآثار، وتسهيل الاتجار به.