تراند الفن: كافاني يقود تشكيل أوروجواي أمام باراجواي في كوبا أمريكا

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 03:09 صباحاً - أعلن أوسكار تاباريز، المدير الفني لمنتخب أوروجواي، التشكيل الأساسي الذي سيخوض مباراته أمام مُنافسه باراجواي، في المباراة التي ستجمع الفريقين بعد قليل، ضمن مُنافسات الجولة الرابعة والأخيرة من بطولة كوبا أمريكا. ويأتي التشكيل الأساسي كالتالي: حراسة المرمى: موسليرا. خط الدفاع: فيينا – نانديز – جودين – خيمينز. خط الوسط: فيتشينو – بينتانكور – دي أراكيتا – فالفيردي – دا لاكروز. خط الهجوم: إدينسون كافاني. ويحل منتخب أوروجواي في المركز الرابع بجدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، بينما يحل منتخب باراجواي في المركز الثاني برصيد 6 نقاط. تريزيجيه: أبويا زمالكاوي وحلمي كان اللعب في الأهلي

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.