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فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 03:09 صباحاً - أدمن ساعتين مضت آخر الأخبار 17 زيارة
شهدت فعاليات مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة أمس الاثنين، ختام ورش الدورة الخامسة التي تُقام في الفترة من 25 إلى 29 يونيو، بحضور 240 شابًا، وفتاة.
وأشادت الفنانة سلوى محمد علي، عضو لجنة تحكيم الورش، بشباب ورش مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، وبقدراتهم، وتمسكهم بطابع المحافظة المميز في الملابس والشكل.
وقالت الفنانة: “أغلب الوجوه في القاعة أعلمها، وأعلم قدراتهم، وانتشار فكرة الورش بأسوان بعيدًا عن العاصمة تجربة رائعة، وأرى مستقبل رائع للفن في أسوان”.
واختتمت حديثها قائلة: “أحب وجوههم المُميزة وتمسكهم بطابع المحافظة المميز في الملابس والشكل”، مضيفة: “أنهم شباب يعملون بحب انعكس في عملنا معهم، وبقدر ما حاولت إفادتهم تعلمت منهم وتأثرت بهم”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: سلوى محمد علي عن شباب ورش مهرجان أسوان الدولي: “تعلمت منهم وتأثرت بهم” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.