تراند الفن: سلوى محمد علي عن شباب ورش مهرجان أسوان الدولي: “تعلمت منهم وتأثرت بهم”

شهدت فعاليات مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة أمس الاثنين، ختام ورش الدورة الخامسة التي تُقام في الفترة من 25 إلى 29 يونيو، بحضور 240 شابًا، وفتاة.

وأشادت الفنانة سلوى محمد علي، عضو لجنة تحكيم الورش، بشباب ورش مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، وبقدراتهم، وتمسكهم بطابع المحافظة المميز في الملابس والشكل.

وقالت الفنانة: “أغلب الوجوه في القاعة أعلمها، وأعلم قدراتهم، وانتشار فكرة الورش بأسوان بعيدًا عن العاصمة تجربة رائعة، وأرى مستقبل رائع للفن في أسوان”.

واختتمت حديثها قائلة: “أحب وجوههم المُميزة وتمسكهم بطابع المحافظة المميز في الملابس والشكل”، مضيفة: “أنهم شباب يعملون بحب انعكس في عملنا معهم، وبقدر ما حاولت إفادتهم تعلمت منهم وتأثرت بهم”.