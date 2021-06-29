نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض وخصومات جرير الاسبوعية تصل الى 60٪ في المقال التالي
في المملكة العربية السعودية تتوافر من مكتبات جرير التجارية الكثير من الفروع، تعرض في الفروع الخاصة بها الأقسام المتنوعة التي دائماً ما يفضلها العملاء، هذه المكتبات التجارية تعرض لعملائها أفضل خدمة دائماً وتوفر للشعب السعودي الكثير من الخصومات التي تتم على عمليات الشراء، تعرض أسواق بنده التجارية للعملاء جميع أنواع الأدوات ومختلف أنواع الأجهزة، وذلك الأمر يعتبر من أكثر الميزات التي تقدمها هذه المكتبات، توفر أيضاً للشعب السعودي الكثير من العروض اليومية على جميع أقسامها الأساسية.
أفضل العروض المقدمة من مكتبات جرير
مكتبات جرير التجارية في المملكة العربية السعودية دائماً ما توفر للشعب السعودي الكثير من الخصومات على قسم الأجهزة الكهربائية والالكترونيات والهواتف المحمولة وأجهزة المطبخ وأجهزة المنزل وأجهزة الكمبيوتر واللاب توب والأجهزة اللوحية وأجهزة الأمن والكاميرا وغيرها من الأجهزة، يتوافر في هذا القسم أقل الأسعار على الإطلاق، وتعرض جميع الأجهزة به بالكثير من الأنواع والميزات الرائعة، وأيضاً تقدم العروض المجمعة في هذا القسم حيث يمكن الشراء منها وتوفير الكثير.
تعرض أيضاً مكتبات جرير في أقسامها الأساسية قسم رائع وهو قسم الادوات المدرسية والأدوات المكتبية، ذلك القسم في مكتبات جرير يتوافر به جميع أنواع الأدوات والتي يحتاج إليها الكبار والصغار، ودائماً ما تعرضها بطرق مختلفة وتوفيرها بالكثير من العروض وأيضاً العروض المجمعة، تعرض هذه المكتبات التجارية لديها دائماً الكثير من الأقسام الأخرى، وتوفر على الموقع الالكتروني الخاص بها العروض الإضافية والعروض اليومية، تعرض دائماً لديها أفضل الخامات وأيضاً أقل الأسعار.
العروض الأسبوعية المقدمة من مكتبات جرير
- هاتف آبل آيفون 12 أحمر اللون سعة 64 جيجابايت الجيل الخامس كاميرا عمودية بلغ سعر الهاتف 3399 ريال سعودي بدلاً من سعر 3799 ريال سعودي.
- هاتف آيفون آبل 12 أبيض اللون سعة 64 جيجابايت الجيل الخامس كاميرا عمودية بلغ سعر الهاتف 3399 ريال سعودي بدلاً من سعر 3799 ريال سعودي.
- هاتف آيفون آبل 12 ميني سعة 64 جيجابايت أزرق اللون الجيل الخامس بلغ سعر الهاتف 2999 ريال سعودي بدلاً من سعر 3299 ريال سعودي.
- هاتف آيفون آبل 12 برو ماكس سعة 256 جيجا بايت هاتف أسود اللون كاميرا مربعة بلغ سعر الهاتف 5399 ريال سعودي بدلاً من سعر 5699 ريال سعودي.
- هاتف آيفون آبل 12 سعة 64 جيجا بايت أسود اللون الجيل الخامس بلغ سعر الهاتف 3499 ريال سعودي بدلاً من سعر 3799 ريال سعودي.
- هاتف آيفون آبل 12 برو ماكس سعة 256 جيجا بايت هاتف ذهبي اللون كاميرا مربعة بلغ سعر الهاتف 5399 ريال سعودي بدلاً من سعر 5699 ريال سعودي.
- هاتف آيفون آبل 12 برو ماكس سعة 256 جيجابايت هاتف أزرق اللون بلغ سعر الهاتف 5399 ريال سعودي بدلاً من سعر 5699 ريال سعودي.
- هاتف آيفون آبل 12 ميني سعة 64 جيجا بايت هاتف اخضر اللون الجيل الخامس بلغ سعر الهاتف 2999 ريال سعودي بدلاً من سعر السوق 3299 ريال سعودي.
- هاتف آيفون آبل 12 برو سعة 256 جيجا بايت هاتف ذهبي اللون بلغ سعر الهاتف 4899 ريال سعودي بدلاً من سعر 5199 ريال سعودي.
- هاتف ريل مي برو 7 سعة 128 جيجا بايت ميرور سيلفر بلغ سعر الهاتف 999 ريال سعودي بدلاً من سعر 1299 ريال سعودي.
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