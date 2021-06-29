نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أخر عروض العثيم الأسبوعية لشهر يونيو 2021 في المقال التالي
دائماً ما تقوم أسواق عبد الله العثيم في المملكة العربية السعودية بتقديم أقوى الخصومات للشعب السعودي، ودائماً ما يفضل الجميع داخل المملكة الحصول على هذه الخصومات، حيث توفر لهم الكثير. من المال وأيضاً توفر لهم الكثير من المنتجات والسلع الغذائية والهامة والتي دائماً ما يحتاج إليها الجميع، المميز في العروض التي تقوم أسواق عبد الله العثيم في المملكة بتقديمها هو أنها تعرضها دائماً شاملة لقسم المنتجات والسلع الغذائية الذي دائماً ما يرغب الجميع بالشراء منه، حيث تتوافر به مئات المنتجات.
أفضل العروض المقدمة من أسواق العثيم
تحتوي أسواق عبد الله العثيم التجارية على صرح كبير يحتوي على مختلف أنواع الأجبان والمنتجات الغذائية، وتوفر في هذا القسم لديها جميع الأطعمة طازجة ودائماً ما تكون جاهزة للتقديم، حيث توفر بها أيضاً من اللحوم مختلف الأنواع وتعرضها بأقل الأسعار، ودائماً ما يتوافر لديها الأسماك والدواجن بمختلف أنواعها طازجة، توفر عروض الطازج التي تحتوي على جميع أنواع الخضروات والفواكه والخضروات وتعرضها بالكثير من الخصومات والعروض المميزة.
في المملكة العربية السعودية تقوم أسواق عبد الله العثيم بتقديم العروض المجمعة والتي تفرضها طول الأسبوع، وتوفيرها دائماً لديها وتجددها بالمنتجات المختلفة، وذلك الأمر الذي دائماً ما يجعلها متميزة، يفضل الشعب السعودي هذه الأسواق التجارية ودائماً ما تنال العروض الخاصة بها على إعجاب الكثير، تقوم بتوفير أيضاً عروض أخرى على موقع العثيم الإلكتروني، وتوفر فرع خاص بها في أماكن كثيرة.
العروض الأسبوعية المقدمة من أسواق العثيم
- معجون أسنان سنسوداين رعاية ومبيض عبوة 75 مل بلغ سعر العبوة 21 ريال سعودي بدلاً من سعر 31 ريال سعودي.
- مناديل وجه روزا ناعمة عبوة 10 حبات 180 منديل بلغ سعر العبوة 15 ريال سعودي بدلاً من سعر 36 ريال سعودي.
- رول ورق تنشيف صحي لوتس ماكس رول 350 متر بلغ سعر العبوة 10 ريال سعودي بدلاً من سعر 25 ريال سعودي.
- أكياس نفايات مائتي بربطة عبوة 30 جالون بلغ سعر الربطة 15 ريال سعودي بدلاً من سعر 18 ريال سعودي.
- مفارش قطار العائلة عبوة 3 الرسول الرول 85 سم بلغ سعر العبوة 8 ريال سعودي بدلاً من سعر 13 ريال سعودي.
- فوط صحية فام مضغوطة كبير عبوة 50 حبة بلغ سعر العبوة 18 ريال سعودي بدلاً من سعر 21 ريال سعودي.
- حفاض بامبرز سانتيا كبير عبوة 50 حبة بلغ سعر العبوة بدلا من 50 ريال سعودي فقط 34 ريال سعودي.
- معجون كولجيت صبار وشاس اخضر عبوة 75 مل بلغ سعر العبوة 19 ريال سعودي بدلاً من سعر 29 ريال سعودي.
- معجون أسنان الو دمت بياض طبيعي عبوة 100 مل بلغ سعر العبوة 17 ريال سعودي بدلاً من سعر 25 ريال سعودي.
- مناديل سانتيا ث عبوة 250 حب. بلغ سعر العبوة 17 ريال سعودي بدلاً من سعر 27 ريال سعودي.
- مزيل شعر بالليمون نير مريم عبوة 110 مل بلغ سعر العبوة 12 ريال سعودي بدلاً من سعر 18 ريال سعودي.
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