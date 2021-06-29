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عمر شويل - جدة أشهر حكم من العصر الجاهلي والأمثال نتناولها في هذا المقال السطور القادمة نتحدث معك عزيزي القارئ عنها، فقد كان العرب لهم نظرة عميقة في الحياة وتجارب ومواقف وقصص نتج عنها الحكم والأمثال التي صدرت من عقول حكيمة وألسنةٍ فصيحة بليغة تعبر بأقل العبارات عن أطول القصص.

أشهر حكم من العصر الجاهلي والأمثال



هناك الكثير من الأشخاص الذين كان لهم أقوالاً هي من أشهر حكم من العصر الجاهلي والأمثال، التي تنبثق من عقل حكيم يفهم الحياة وضروبها ومن هؤلاء:

قس بن ساعدة، ولبيد بن ربيعة، وسهيل بن عمرو، وهرم بن قطبة الفزاري، وأكثم بن صيفي التميمي، وامرؤ القيس، وربيعة بن حذار، وعامر بن الظرب العدواني والكثيرين غيرهم، ومن هذه الأقوال:

لا يُطاع لقصير أمر، بيدي لا بيد عمرو.

لأمر ما جمع قصير أنفه، ضيعني صغيرًا وحمّلني ثأره كبيرًا، لا صحو اليوم ولا سكر غدًا، اليوم خمر وغدًا أمر.

رب عجلة تهب ريثًا، المرء يعجز لا محالة، جزاؤه جزاء سنمار.

عادت حليمة إلى عادتها القديمة، لا جماعة لمن اختلف.

رب رميةٍ من غير رامٍ، لكل امرئ سلطان على أخيه حتى يأخذ السلاح، فإنه كفى بالمشرفية واعظًا.

ادرعوا الليل فإن الليل أخفى للويل، أسرع العقوبات عقوبة البغي.

الصيف ضيعت اللبن، ما يوم حليمة سر.

أعط القوس باريها، يُضرب في إعطاء العمل لمن يتقنه، بعين ما أرينك.

رجع بخفي حنين، على أهلها جنت براقش، وافق شن طبقة.

استنوقَ الجملُ، أَنْ تِرد الماء بماءٍ أَكْيَسْ، أيُّ الرجال المهذب!

تسمع بالمُعيدي لا أن تراه.

تحت الرّغوة الصريحُ.

خلا لكِ الجُّو فبيضي واصفري، رُبَّ أخٍ لك لم تَلِدْهُ أُمُّك.

أمثال وموردها ومضربها في العصر الجاهلي

تاريخ العرب حافل بالحكم فهناك أشهر الحكم والأمثال في العصر الجاهلي بارزة، نوضح المناسبات التي قيلت:

تجوعُ الحرّةُ ولا تأكلُ بِثَديَيْها: يقال لمن يفعل شيء ضد مبادئه. أوسعتُهُم سبًّا وسارُوا بالإبل: وهذا لمن لا يستطيع الدفاع عن حقه فقد قيل إن واحداً من العرب هجم عليه قطاع طرق فأخذوا منه إبله، فلما صاروا بعيداً عنه أخذ يسبهم فلما سأل عن الإبل قال ذلك المثل دليل على قلة حيلته. سبقَ السّيفُ العذَلَ: يضرب هذا المثل فيمن حاول منع فعل قد حدث، أو من اتهم غيره بشيء يفعله. كلُّ فتاةٍ بأبِيها مُعجَبَةٌ: يضرب لحب البنت لأبيها. مُكرهٌ أخاكَ لا بَطَل: هذا المثل يقوله شخص عزيز قد أضطر لفعل شيء قد يهينه. لَوْ ذاتُ سِوارٍ لَطَمَتْنِي: يقال لمن قام بعمل شيء كان من الأصلح ألا يفعله.

خصائص أمثال و حكم من العصر الجاهلي



قدم العرب الكثير من الأقوال البليغة التي تعد من أشهر الحكم والأمثال في العصر الجاهلي، فالعديد من المواقف في حياتنا نجد ما يعبر عنها من أمثال العرب، ومن أهم خصائص الأمثال في العصر الجاهلي:

التصوير للحالة الاجتماعية التي كانوا يعيشونها. تتميز بلفظ موجز سلس لمعنى واسع وتشبيه بليغ. تعبر عن قصة مؤثرة حدثت أو موقف مهم. هناك بعض الأقوال أخذت من الحكايات العربية والأساطير مثل: ” لا يطاع لقصير أمر، ولأمر ما جمع قصير أنفه، بيدي لا بيد عمرو “.

كتب الأمثال والحكم في العصر الجاهلي

من الكتب التي اعتنت بأقوال حكماء العرب وذكرت بين دفتيها وتناولت أشهر الحكم والأمثال في العصر الجاهلي:

كتاب الأمثال والحكم لأبو بكر الرازي الأمثال والحكم لأبو الحسن المواردي. الأمثال والحكم العربية في خدمة الداعية ﻟﻺﻣﺎم أﺑﻲ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻗﯿﻢ اﻟﺠﻮزﯾﺔ. موسوعة الأمثال الشعبية.

الأمثال في العصر الإسلامي

هناك اختلاف وفرق بين الأمثال في الإسلام والأمثال في الجاهلية، ولذلك فالأمثال في العصر الإسلامي تتميز بعدة أشياء منها: