فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 12:09 صباحاً - أدمن 5 دقائق مضت آخر الأخبار 6 زيارة
قال النائب علي بدر، أمين اللجنة التشريعية والدستورية، في مجلس النواب، إن هناك بعض الموظفين مُدرجون على قوائم الإرهاب، وموجدون في الجهاز الإداري في الدولة، مؤكدًا أنه بمجرد صدور قانون “فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة”، سيتم تطبيقه عليهم مُباشرة.
وأوضح عضو مجلس النواب، خلال برنامج “الحكاية”، المُذاع على قناة “إم بي سي مصر”، مع الإعلامي عمرو أديب، أنه لن يكون هناك استخدام للكيدية، وهناك لجوء للقضاء لرفع أي قرارات كيدية، وفي النهاية يجب أن نضع أمامنا أنه لن نحتمل إزهاق أي روح، بسبب موظف له انتماءات تضر مصالح الدولة، وأنه في النهاية هناك ضمانات دستورية وقانونية تهدف إلى الحفاظ على أمن وسلامة الشعب المصري.
ووافق مجلس النواب، الاثنين، خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من النائب علي بدر و10 أعضاء آخرين، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي الذي يستهدف فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: أمين “دستورية النواب”: هناك موظفون مدرجون على قوائم الإرهاب داخل الجهاز الإداري للدولة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.