تراند الفن: الحسيني سمير: أبطال السلة مصدر دائم لسعادة جماهير الزمالك

حرص الحسيني سمير، نجم نادي الزمالك السابق لكرة السلة، على توجيه التهنئة للاعبي فريق القلعة البيضاء، عقب تحقيق الفوز على الاتحاد السكندري 84-80 على صالة الدكتور حسن مصطفى بـ6 أكتوبر، ضمن مُنافسات الدور النهائي من دوري السوبر، بنظام Best of 5.

وأعرب الحسيني سمير عن سعادته البالغة بحصد البطولة التي أسعدت جميع مشجعي الفريق الأبيض، مشيرًا إلى أن ألعاب الصالات دائمًا مصدر سعادة للجمهور الأبيض.

ووجه نجم الزمالك السابق التهنئة للجنة المكلفة بإدارة النادي، والشكر للجهاز الفني للفريق الأبيض على المجهود الكبير مع اللاعبين منذ البداية حتى حصد البطولة.

ويعد تتويج الزمالك هو الثاني له على التوالي بعد التتويج بلقب بطولة إفريقيا للأندية الأبطال التي أقيمت مؤخرًا في رواندا تحت رعاية NBA.

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