فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 12:09 صباحاً - صحيفة المرصد : تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة مشاركة طائرات الإطفاء التابعة لشركة أرامكو في إخماد حرائق جبال الصلب بمنطقة عسير، والتي امتدت إليها من متنزه الجرة. وكانت إمارة منطقة عسير قد أوضحت سابقًا استمرار أعمال مكافحة النيران من قِبل فِرق الدفاع المدني، بمشاركة عدد من الجهات والمتطوعين بالمنطقة.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: لحظة مشاركة طيران أرامكو في إطفاء حرائق جبال الصلب بعسير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.