انت الان تتابع تفاصيل خبر القبض على طالب مصري استولى على حوالي 31 ألف دولار من حسابات عملاء أحد البنوك الأجنبية والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - ألقت السلطات الأمنية المصرية القبض على طالب مصري بعد أن استولى على مبلغ يقدر بنحو 31 ألف دولار بما يعادل نحو 500 ألف جنيه من حسابات عملاء أحد البنوك الأجنبية عن طريق استخدام يطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، وذلك بطرق احتيالية، وبحسب موقع اليوم السابع أن هذا الطالب استغل مهارته الفائقة ومعرفته الكبيرة باستخدام برامج القرصنة الإلكترونية.

القبض على طالب مصري

تفاصيل الواقعة

وبحسب اليوم السابع وفي تفاصيل قضية القبض على طالب مصري المقيم بمحافظة الفيوم، أنه استغل معرفته ودرايته الفائقتين في عمليات القرصنة الإلكترونية استطاع الاستيلاء على مواقع البريد الإلكتروني لهؤلاء العملاء وإرسال رسائل مقلدة منسوبة لبعض البنوك الأجنبية إلى حسابات العملاء الإلكترونية يطلب فيها منهم بتحديث بياناتهم البنكية، ليحصل من بعضهم على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم.

ومن ثم قام الطالب المقبوض عليه باستخدام تلك البيانات في إجراء العديد من عمليات الشراء التي تتم عبر مواقع التسوق الإلكتروني، وسداد قيمة مخالفات مرورية، وفواتير الكهرباء الخاصة بآخرين، وخصم قيمتها من حسابات العملاء الأجانب، وهو ما يعرف بأسلوب التصيد الاحتيالي، وبعد إلقاء القبض على طالب مصري المتهم، تم إخطار النيابة بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

إقرأ أيضًا قد يهمك:

متى تنكسر موجة الحر .. الأرصاد الجوية تكشف الموعد وأسباب ارتفاع الحرارة والرطوبة

قرض شخصي من البنك الأهلي يصل لـ3 مليون جنيه وفترة سداد لـ12 عام بشروط ميسرة

إصدار Windows 11 الجديد هل يدعم كمبيوترك .. تعرف الطريقة

كيفية اسخدام ترجمة غوغل دون اتصال بالإنترنت