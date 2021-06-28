صحيفة المرصد : وثق مقطع فيديو نشره أحد الأشخاص قيامه بإطلاق النار من سلاح رشاش داخل أحد الأحياء السكنية بالرياض، وذلك التباهي به ونشره على حسابه بأحد مواقع التواصل الاجتماعي.

ويظهر في الفيديو شخص يحمل سلاح رشاش ويخرج من نافذة سيارة ويقوم بإطلاق أعيرة نارية في الهواء.

وتداول مغردون الفيديو وعلقوا عليه فقال أحدهم : “إن شاء الله قريباً تم القبض لأجل أن يحاسب”، فيما قال آخر : “يالشيله تجيب الصداع قسم بالله !” وقال ثالث : “قريباً نسمع خبر تم القبض”.



