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فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 11:10 مساءً - أدمن 45 دقيقة مضت المرصد 12 زيارة
صحيفة المرصد : كشفت وزارة التعليم اليوم الإثنين، أن خطة ترحيل الكتب المدرسية إلى إدارات التعليم استعدادًا للعام الدراسي القادم تضمنت المناهج الجديدة التي تم الإعلان عنها سابقاً من بينها تنقيح مناهج الدراسات الإسلامية.
وجاءت تلك المناهج الجديدة : مادة اللغة الإنجليزية للصفوف الأولية، وكتاب المهارات الحياتية والأسرية، والمهارات الرقمية، والتفكير الناقد، وأدلة المعلم للدفاع عن النفس في المرحلة الابتدائية، ومناهج السنة المشتركة في مسارات الثانوية العامة، إلى جانب تطوير وتنقيح مناهج الدراسات الإسلامية، والدراسات الاجتماعية، وزيادة الإثراءات والتطبيقات والتدريبات في مادتي العلوم والرياضيات.
وكانت وزارة التعليم قد أعلنت اليوم عن ترحيل أكثر من 71 مليون كتاب مدرسي للفصل الدراسي الأول لجميع المراحل، واستكمال وصولها لإدارات التعليم في مناطق ومحافظات المملكة، وذلك ضمن جهود الوزارة للاستعداد المبكر للعام الدراسي المقبل 1443هـ.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: التعليم: تطوير وتنقيح المناهج الإسلامية للطلاب مع بداية العام الدراسي المقبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.