تراند الفن: التعليم: تطوير وتنقيح المناهج الإسلامية للطلاب مع بداية العام الدراسي المقبل

صحيفة المرصد : كشفت وزارة التعليم اليوم الإثنين، أن خطة ترحيل الكتب المدرسية إلى إدارات التعليم استعدادًا للعام الدراسي القادم تضمنت المناهج الجديدة التي تم الإعلان عنها سابقاً من بينها تنقيح مناهج الدراسات الإسلامية.

وجاءت تلك المناهج الجديدة : مادة اللغة الإنجليزية للصفوف الأولية، وكتاب المهارات الحياتية والأسرية، والمهارات الرقمية، والتفكير الناقد، وأدلة المعلم للدفاع عن النفس في المرحلة الابتدائية، ومناهج السنة المشتركة في مسارات الثانوية العامة، إلى جانب تطوير وتنقيح مناهج الدراسات الإسلامية، والدراسات الاجتماعية، وزيادة الإثراءات والتطبيقات والتدريبات في مادتي العلوم والرياضيات.

وكانت وزارة التعليم قد أعلنت اليوم عن ترحيل أكثر من 71 مليون كتاب مدرسي للفصل الدراسي الأول لجميع المراحل، واستكمال وصولها لإدارات التعليم في مناطق ومحافظات المملكة، وذلك ضمن جهود الوزارة للاستعداد المبكر للعام الدراسي المقبل 1443هـ.