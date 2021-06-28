تراند الفن: عالِم أوبئة: أمام أمريكا شهر واحد لمنع سلالة دلتا من التفشي

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 11:10 مساءً - حذّر الدكتور أنتوني فوسي، رئيس المعهد الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية الولايات المتحدة الأمريكية، من تفشي سلالة دلتا الهندية، مشيرًا إلى أن هناك شهرًا واحدًا أمام الدولة لمنع السلالة من الانتشار والهيمنة.

وكتب عالِم الأوبئة، عبر حسابه الرسمي على تويتر: “أمام الولايات المتحدة شهر واحد فقط للعمل، قبل أن تُصبح سلالة دلتا مُهيمنة داخل الولايات المتحدة مهيمنة.. شهر واحد للتطعيم بالكامل، وإلا”.

وأضاف فوسي، خلال مؤتمر صحفي: “لكن من المحتمل أن يكون لدينا وقت أقل من ذلك إذا لم يتحرك مركز السيطرة على الأمراض قريبًا”، مشيرًا إلى أن سلالة دلتا الهندية تشكل التهديد الأكبر الذي يقف عائقًا أمام البلاد في القضاء على فيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية، إن السلالة كانت بلا شك أكثر قابلية للانتقال من مُتغيرات فيروس كورونا الشائعة الأخرى.

ووفقًا لبيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، تلقى 54% فقط من البالغين الجرعة الأولى، بينما حصل ما يزيد قليلًا عن 46% على الجرعتين معًا.