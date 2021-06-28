فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 11:10 مساءً - أدمن 33 دقيقة مضت آخر الأخبار 12 زيارة
علق زلاتكو داليتش، المدير الفني لمنتخب كرواتيا، على هزيمة فريقه أمام إسبانيا في دور ثمن نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية.
وقال زلاتكو في تصريحات صحفية بعد المباراة: “فقدان لاعب رئيسي واحد سيكون خسارة كبيرة لفريقنا، ونحنُ فقدنا اثنين هما لوفرين وبيريشيتش، لقد بذلنا قصارى جهدنا لتحقيق نتيجة إيجابية، لكننا لم نفعل”.
وأضاف: “لقد لعبنا بشكل جيد فعلنا كل ما في وسعنا، عدلنا النتيجة إلى 3-3، وكانت لدينا بعض الفرص، لكننا لم نتمكن من الفوز في النهاية، كان هدفنا هو وصلنا إلى مرحلة خروج المغلوب، لقد فعلنا ذلك، ولكن بعد ذلك واجهنا فريقًا قويًا اسمه إسبانيا”.
وحقق منتخب إسبانيا فوزًا مثيرًا على نظيره منتخب سويسرا بنتيجة خمسة أهداف مقابل ثلاثة في دور ثمن نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية.
مشجع يقتحم مباراة فرنسا وسويسرا في يورو 2020 (صور)
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: زلاتكو داليتش يعلق على هزيمة كرواتيا أمام إسبانيا في يورو 2020 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.