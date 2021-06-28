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تراند الفن: لليوم الثاني على التوالي.. إزالة الوصلات الكهربائية المخالفة لـ31 كولدير غرب الأقصر

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فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 11:10 مساءً - أدمن ‏20 دقيقة مضت آخر الأخبار 12 زيارة

ازالة وصلات كولدير

شكل العميد علاء عبد الجابر، رئيس مركز القرنة غرب الأقصر، لجانًا من رئاسة مركز المدينة والقري بالاشتراك مع ممثلي إدارات كهربا ء غرب، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقرنة، بشأن تلافي الملاحظات الخاصة بالكهرباء بالشوارع والمتنزهات، وإزالة جميع الوصلات المغذية للكولديرات التي تم تركيبها بمعرفة الأهالي.

واستمرت اللجنة لليوم الثاني على التوالي في إزالة الوصلات الكهربائية المخالفة لعدد 31 كولدير التي تم تركيبها بمعرفة الأهالي وتم تسليمها لأصحابها.

وفي السياق نفسه، تقدم عدد من الأهالي بطلبات لتركيب كولديرات التي تم رفعها دون رسوم ووافقت اللجنة المختصة بالتركيب على أن تكون وصلات كهربائية معزولة ومؤمنة؛ حفاظًا على سلامة المواطنين والقيام بالصيانة الدورية.

وفي سياق متصل، تفقد العميد علاء عبد الجابر أعمال تنفيذ مشروع المبادرة الرئاسية “حياة كريمة ” الجاري تنفيذها بقرية القبلي قامولا، ومتابعة أعمال الصرف الصحي ومياه الشرب والكهرباء.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: لليوم الثاني على التوالي.. إزالة الوصلات الكهربائية المخالفة لـ31 كولدير غرب الأقصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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