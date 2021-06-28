تراند الفن: لليوم الثاني على التوالي.. إزالة الوصلات الكهربائية المخالفة لـ31 كولدير غرب الأقصر

شكل العميد علاء عبد الجابر، رئيس مركز القرنة غرب الأقصر، لجانًا من رئاسة مركز المدينة والقري بالاشتراك مع ممثلي إدارات كهربا ء غرب، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقرنة، بشأن تلافي الملاحظات الخاصة بالكهرباء بالشوارع والمتنزهات، وإزالة جميع الوصلات المغذية للكولديرات التي تم تركيبها بمعرفة الأهالي.

واستمرت اللجنة لليوم الثاني على التوالي في إزالة الوصلات الكهربائية المخالفة لعدد 31 كولدير التي تم تركيبها بمعرفة الأهالي وتم تسليمها لأصحابها.

وفي السياق نفسه، تقدم عدد من الأهالي بطلبات لتركيب كولديرات التي تم رفعها دون رسوم ووافقت اللجنة المختصة بالتركيب على أن تكون وصلات كهربائية معزولة ومؤمنة؛ حفاظًا على سلامة المواطنين والقيام بالصيانة الدورية.

وفي سياق متصل، تفقد العميد علاء عبد الجابر أعمال تنفيذ مشروع المبادرة الرئاسية “حياة كريمة ” الجاري تنفيذها بقرية القبلي قامولا، ومتابعة أعمال الصرف الصحي ومياه الشرب والكهرباء.