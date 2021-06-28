تراند الفن: بينها خضار فاسد.. “الرقابة التموينية” ترصد 13 مخالفة بأسواق إسنا جنوبي الأقصر

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 11:10 مساءً - أدمن ‏39 دقيقة مضت آخر الأخبار 12 زيارة

شنت إدارة تموين إسنا جنوبي الأقصر حملة للمرور على المخابز البلدية والأسواق والمحلات العامة، لضبط الأسواق والرقابة على الأسعار. وأوضح الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين، أن جهود الحملة أسفرت عن تحرير 13 مخالفة تموينية بمحال مختلفة بوسط المدينة. IMG-20210628-WA0041

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وضمت المخالفات ضبط عدد 10 أكياس كنافة زنة الكيس 5 كجم، وعدد 12 كيس خضار مشكل فرجيللو زنة الكيس 250 جم متغيرة الخواص وتظهر عليها علامات الفساد والتلف ويشتبه في عدم صلاحيتها، وضبط عدد 4 أجولة دقيق بلدي زنة 50 كجم مخصص للمخابز البلدية داخل مخبز سياحي دون ترخيص، عدد2 محضر شهادة صحية، عدد 3 محضر عدم إعلان عن الأسعار، وعدد 2 مخبز مخالف للمواصفات، وعدد 2 مخبز مخالفات الميزان، ومخبز مخالف لمواعيد الغلق، بالإضافة لمخبز مخالف لشروط النظافة. وأضاف وكيل الوزارة أنه تم تحرير محاضر للمخالفين وجارٍ العرض على النيابة العامة.

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