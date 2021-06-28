تراند الفن: بالفيديو.. لحظة انفجار قرب محطة القطارات في لندن

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 11:10 مساءً - أدمن ‏21 دقيقة مضت تواصل 14 زيارة

وقع انفجار شديد، مساء اليوم الاثنين، بالقرب من محطة القطارات الرئيسية في العاصمة البريطانية لندن.

وأعلن قسم الإطفاء عن توجه عشرة سيارات وحوالي سبعين رجل إطفاء إلى موقع الإنفجار، في محطة “إليفانت آند كاسل”.

وبحسب بيان قسم الإطفاء فإن الإنفجار أدى لإشتعال عدد من السيارات وأكشاك هاتف ومبنى تجاري بالقرب من موقع الانفجار.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تواصل وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.