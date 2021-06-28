فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 11:10 مساءً - قال الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن الفوز على مصر المقاصة وابتعاد الفريق بـ 20 نقطة عن الأهلي سيضع الأخير تحت الضغط خلال المباريات المقبلة في الدوري الممتاز.
وأضاف كاريترون بعد المباراة: “راض عن الشوط الأول وغير راض عن الثاني وكنت أتمنى أن نسجل هدفا ثانيا، والمقاصة فريق قوي ومواجهته مباراتين متتاليتين أمر صعب فنيا”.
وعن غياب يوسف أوباما وإمام عاشور عن مواجهة الفريق المقبلة أمام غزل المحلة، أكد كارتيرون أنه سيحاول توفير البديل، مشددًا على أن الغزل فريق صعب وفاز في لقاء الدور الأول.
واختتم كارتيرون تصريحاته: “سنبدأ التحضير جيدا للمباراة المقبلة أمام المحلة لزيادة فارق النقاط مع المنافسين في الدوري”.
وفاز الزمالك على مصر المقاصة بهدف نظيف، مساء اليوم الإثنين، باستاد الجيش بالسويس، ضمن مباريات الجولة ال27 من الدوري الممتاز.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: كارتيرون: الفوز على المقاصة سيضع الأهلي تحت الضغط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.