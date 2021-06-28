تراند الفن: الكرز يقلل الإصابة بالسرطان (دراسة)

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 10:10 مساءً - يعد “الكرز” فاكهة صيفية لما لها من قيمة غذائية عالية، حيث يحتوي كوب واحد من الكرز على 1.5 جرام من البروتين، و3 جرامات من الألياف ومجموعة من الفيتامينات والعناصر الغذائية، حسب مجلة “Women’s Health” الصحية.

ووفقا للمجلة، يساعد الكرز على خفض ضغط الدم لاحتوائه على مُركبات البوليفينول التي تُزيد من إنتاج أكسيد النيتريك الذي بدوره يُساعد على توسيع الأوعية الدموية ليتدفق الدم خلالها بشكل أفضل مما يُؤدي إلى مُستوى ضغط دم أكثر صحة.

كما أن الكرز يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، لاحتوائه على مُضادات الأكسدة التي تُبقى الأوعية الدموية مُسترخية، وتساعد الأشخاص الذين يُعانون من الأرق على النوم بشكل أفضل، حيث أشارت الأبحاث إلى أن الأشخاص الذين يعانون من الأرق لديهم مُستويات أعلى من الإجهاد التأكسدي.

وعالجت دراسة نُشرت في مجلة Nutrition and Cancer، علاقة الكرز بتقليل الإصابة بالسرطان، ووجدت أن مُستخلص الكرز “الحلو الداكن” يمنع نمو الخلايا السرطانية بنسبة 50%.

وتوصلت دراسة أخرى، نُشرت في مجلة الأغذية الوظيفية Journal of Functional Foods، أن مُستخلص الكرز الداكن يمنع خلايا سرطان الثدي من النمو، وذلك لاحتوائه على مادة البوليفينول، والتي لها فوائد مُضادة لمرض السرطان.

ويحتوي الكرز على الأنثوسيانين، وهي فئة من مُضادات الأكسدة من مادة البوليفينول التي تمنحه لونه الأحمر الغامق، وحسب دراسات أجريت في بعض المجلات الطبية، أن النسب العالية من مادة الأنثوسيانين تُقلل من خطر الإصابة بالخرف والأمراض العقلية.