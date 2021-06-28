تراند الفن: مشجع يقتحم مباراة فرنسا وسويسرا في يورو 2020 (صور)

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 10:10 مساءً - اقتحم مُشجع روماني مباراة منتخب فرنسا أمام نظيره سويسرا، ضمن مُنافسات دور ثمن نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية التي تُقام في مدينة بوخاريست. وأنهى منتخب سويسرا الشوط الأول بالتقدم على نظيره الفرنسي، بهدف مُقابل لا شيء ضمن مُنافسات دور ثمن نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020. وسجّل هاريس هدف منتخب سويسرا الوحيد في المباراة أمام فرنسا بالدقيقة 15. وجاء تشكيل فرنسا الرسمي للمباراة على النحو التالي: حراسة مرمى: هوجو لوريس. الدفاع: كيمبيمبي- لينجليه – رافائيل فاران- بنجامين بافارد الوسط: رابيو – نجولو كانتي- بول بوجبا. الهجوم: أنطوان جريزمان – كيليان مبابي- بنزيما. بينما جاء تشكيل سويسرا كالآتي: حراسة مرمى: يان سومر. الدفاع: فيدمير – إلفيدي – أكانجي – رودريجيز. الوسط: ريمو فريلير- تشاكا – بريل إمبولو. الهجوم: زوبير -شاكيري – سيفروفتش. يورو 2020.. سويسرا تتقدم على فرنسا بهدف في الشوط الأول

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