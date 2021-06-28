فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 10:10 مساءً - حسم التعادل الإيجابي نتيجة المباراة، التي جمعت بين فريقي إنبي ونظيره المقاولون العرب، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
وتعادل إنبي مع نظيره المقاولون العرب بهدف لكل منهما، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.
شهد الشوط الأول أداء جيدًا من جانب لاعبي فريق إنبي، الذي سيطر على مجريات اللقاء، وشكل خطورة على مرمى المقاولون العرب.
وفي الدقيقة 26 من عمر الشوط الأول، نجح علي فوزي في إحراز الهدف الأول لصالح الفريق البترولي بعد تمريرة حاسمة من جانب مصطفى شلبي.
وفشل المقاولون العرب في إحراز هدف وإدراك التعادل طيلة الوقت المتبقي من عمر الشوط الأول للمباراة التي تقام على ستاد بتروسبورت.
لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق البترولي بهدف دون رد، على حساب نظيره المقاولون العرب، أحرزه علي فوزي.
وفي الشوط الثاني حاول المقاولون العرب في تشكيل خطورة على خط دفاع إنبي من أجل إحراز الهدف الأول وإدراك التعادل لكن دون جدوي.
وفي الدقيقة 79 احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح فريق المقاولون العرب، أحرزها ببراعة عمر فتحي سافيولا ليعلن الهدف الأول لصالح ذئاب الجبل ويعيد اللقاء إلى نقطة البداية.
وبهذا التعادل رفع إنبي رصيده إلى النقطة 37 في المركز السادس ضمن جدول ترتيب الدوري الممتاز، فيما جاء المقاولون العرب في المركز الرابع عشر برصيد 29 نقطة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: التعادل الإيجابي يحسم مواجهة إنبي والمقاولون في الدوري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.