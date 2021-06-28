فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 10:10 مساءً - أدمن 30 دقيقة مضت آخر الأخبار 12 زيارة
قال عماد حسانين، مسئول الملف القضائي بـ”القاهرة 24″، إن هناك حالة من الغضب بين أوساط الشعب المصري، حول وقائع التنمر التي تتعرض لها الفتيات في مصر التي تمثلت في الواقعة التي تعرضت لها الفتاة “دينا هشام” ابنة الدكتورة هبة قطب، والمعروفة إعلاميًا “بفتاة المايوه”.
وأضاف حسانين، خلال مداخلة ببرنامج الصحافة الذي يقدمه الإعلامي طارق النادي على شاشة قناة الحدث اليوم، أن هناك دعوى تم تقديمها من قبل المحامي محمد محمد سالم، بإلغاء قرارات بعض الأندية والفنادق بمنع المحجبات من نزول حمامات السباحة، لأنه من الحقوق الشخصية للمرأة المحجبة التنقل بحرية كاملة بحجابها داخل تلك الأماكن وغيرها، وممارسة كافة الأنشطة بحجابها داخلها دون المساس بها أو انتقاص لحقوقها.
وأوضح حسانين أنه ما دام لم يتخطَ الشخص حدوده، فلا بد من احترامه، وعدم التمييز بينه وبين الآخرين، سواء أكان تمييزا عرقيا أو دينيا، وأن الأجهزة الأمنية ووحدة الرصد بمكتب النائب العام، ترصد كل ما هو مخالف وغير قانوني، وتضبط المتهمين على وجه السرعة، وتقدمهم للمحاكمة الناجزة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: مسئول الملف القضائي بـ”القاهرة 24″ يكشف أول تحرك قانوني بعد أزمة “فتاة المايوه” (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.