تراند الفن: مواطنة كويتية عن مقتل رجل الأمن: “بكيت أول ما سمعت.. شنو قاعد يصير بالديرة”

صحيفة المرصد : أعربت مواطنة كويتية عن غضبها من قيام بعض الأشخاص بتصوير حادثة مقتل رجل الأمن الذي قتل غدرًا على يد مقيم سوري، اليوم الاثنين.

وقالت المواطنة في تصريحات لبرنامج “ترند الكويت”: “للأمانة أول ما سمعت بكيت، شنو قاعد يصير بالديرة، شنو قاعد يصير بالكويت، بدل انا أوقف أصور، أوقف أساعد صديقي، أوقف استنجد”.

وتابعت: “انا اليوم نزلت في سنابي، لو انا كنت موجودة، ما كنت راح أسكت على الوضع هذا، كنت راح أفدي بروحي، بس لأني أنقذ الشخص هذا، حماة الوطن”.