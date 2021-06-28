فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 10:10 مساءً - تحدث لاعب وسط المنتخب الإسباني وفريق برشلونة الإسباني، سيرجيو بوسكيتس، بعد الفوز الصعب لمنتخب بلاده أمام المنتخب الكرواتي في بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو2020” عن فرحته بالفوز وعن حارس المنتخب الإسباني أوناي سيمون.
وقال بوسكيتس: “أنا بخير، كانت مباراة بدنية للغاية وشعرت بعدم ارتياح في العضلات، الآن لدينا عدة أيام للتعافي قبل ربع نهائي.. في الوقت الإضافي جميعنا رأى شخصية الفريق، كنا متفوقين”.
وتحدث عن حارس المنتخب الإسباني في مباراة اليوم، قائلا: “يمون يمتلك ثقتنا، إنه رجل لديه عقلية هادئة للغاية ولاعب طموح، ولقد تصدى لعدة كرات اليوم وكانت لديه الثقة”.
وعن شعور المنتخب الإسباني بعد المباراة:” لدينا شعور جيد بعد المباراة، لطالما قُلنا بأنه لدينا الثقة الكاملة بأسلوبنا، ونتمنى التوفيق في المُباراة القادمة، ونحن نتطور في هذه البطولة وهذا ما نُريده “.
وفاز المنتخب الإسباني على نظيره منتخب كرواتيا، في إطار منافسات دور ثمن النهائي باليورو 2020، بنتيجة خمس أهداف مقابل ثلاثة على ملعب باركن بالدنمارك؛ ليتأهل إلى دور الربع النهائي ببطولة كأس الأمم الأوروبية.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بوسكيتس: في الوقت الإضافي جميعنا رأى شخصية إسبانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.