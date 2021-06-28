تراند الفن: بوسكيتس: في الوقت الإضافي جميعنا رأى شخصية إسبانيا

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 10:10 مساءً - تحدث لاعب وسط المنتخب الإسباني وفريق برشلونة الإسباني، سيرجيو بوسكيتس، بعد الفوز الصعب لمنتخب بلاده أمام المنتخب الكرواتي في بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو2020” عن فرحته بالفوز وعن حارس المنتخب الإسباني أوناي سيمون.

وقال بوسكيتس: “أنا بخير، كانت مباراة بدنية للغاية وشعرت بعدم ارتياح في العضلات، الآن لدينا عدة أيام للتعافي قبل ربع نهائي.. في الوقت الإضافي جميعنا رأى شخصية الفريق، كنا متفوقين”.

وتحدث عن حارس المنتخب الإسباني في مباراة اليوم، قائلا: “يمون يمتلك ثقتنا، إنه رجل لديه عقلية هادئة للغاية ولاعب طموح، ولقد تصدى لعدة كرات اليوم وكانت لديه الثقة”.

وعن شعور المنتخب الإسباني بعد المباراة:” لدينا شعور جيد بعد المباراة، لطالما قُلنا بأنه لدينا الثقة الكاملة بأسلوبنا، ونتمنى التوفيق في المُباراة القادمة، ونحن نتطور في هذه البطولة وهذا ما نُريده “.

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‏وفاز المنتخب الإسباني على نظيره منتخب كرواتيا، في إطار منافسات دور ثمن النهائي باليورو 2020، بنتيجة خمس أهداف مقابل ثلاثة على ملعب باركن بالدنمارك؛ ليتأهل إلى دور الربع النهائي ببطولة كأس الأمم الأوروبية.