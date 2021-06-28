فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 10:10 مساءً - أدمن 17 دقيقة مضت آخر الأخبار 12 زيارة
لقي طفل مصرعه غرقًا بحمام السباحة، اليوم الاثنين، أثناء التدريب بمركز شباب ناصر ملوي، جنوب محافظة المنيا، وتم نقله إلى مستشفى ملوي العام.
تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بندر ملوي، يفيد بمصرع طفل أثناء تدريبه بحمام السباحة الخاص بمركز شباب ناصر ملوي، وتم نقل الجثة إلى المستشفى العام.
وانتقل رجال الأمن إلى موقع الحادث، وتبين مصرع الطفل محمد أشرف فرغل، يبلغ من العمر 16 عامًا، وتم نقله إلى مستشفى ملوي العام، للعرض على الطبيب الشرعي لتحديد سبب الوفاة.
حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازم.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: مصرع طفل غرقًا بحمام السباحة أثناء التدريب بالمنيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.