فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 10:10 مساءً - أدمن 49 دقيقة مضت آخر الأخبار 16 زيارة
شهدت مباراة كرواتيا وإسبانيا المقامة حاليا ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس أمم أوروبا 2020، تسجيل الإسباني ألفارو موراتا هدف ذهبي في الدقيقة 100 من عمر اللقاء.
وبينما اتجهت المباراة إلى الوقت الإضافي بعد التعادل بين المنتخبين بثلاثة أهداف لكل منهما، سجل موراتا الهدف الرابع في الشوط الإضافي الأول.
ووفقا للتقارير الصحفية، موراتا قال إنه تلقى تهديدات بالقتل له على سوء مستواه، وهو الآن يسكت أفواه الحاقدين ويسجل هدفا ذهبيا.
وسجل ألفارو موراتا هدفه الخامس في بطولة أوروبا ليصبح بذلك أفضل هدافي إسبانيا في المسابقة إلى جانب فرناندو توريس.
وعادل ألفارو موراتا، فرناندو توريس باعتباره اللاعب الذي سجل أكبر عدد من الأهداف في تاريخ إسبانيا بالكامل في المرحلة النهائية من كأس أوروبا برصيد 5 أهداف.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بعد تهديده بالقتل.. موراتا يسجل هدفًا ذهبيًا في مرمى كرواتيا بـ”يورو 2020″ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.