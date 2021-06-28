تراند الفن: توقعات طقس الغد.. أجواء حارة وأمطار رعدية ورياح نشطة على 8 مناطق

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 10:10 مساءً - توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم غد الثلاثاء، استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة، على مرتفعات جازان، وعسير، وسماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات الباحة، ومكة المكرمة، تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة.

كما توقع المركز، استمرار الطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية، وأجزاء من منطقتي الرياض والحدود الشمالية.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا فتصل أعلى درجة حرارة إلى 48 درجة مئوية في حفر الباطن، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 15 درجة مئوية في السودة.

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