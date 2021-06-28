شوف عروض ساكو الأسبوعية تخفيضات تصل ل 70% لمدة 5 أيام فقط

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عروض ساكو اليوم يقوم متجر ساكو عروضاً مختلفة على الأدوات الكهربائية والتي منها الغلاية الكهربائية والأجهزة الرياضية وبالتالي يقدم عروضاً تصل إلى 50% على كافة مستلزمات المنزل ومحضرات الطعام وأيضاً أجهزة العناية الشخصية وكل شيء يحتاج ألية مواطني المملكة العربية السعودية. تخفيضات متجر ساكو 2021م خصومات ساكو بلغ سعر موزع الأرز داخل متجر ساكو إلى 89 ريال سعودي، بينما سعره قبل دخوله إلى العرض كان 116 ريال سعودي.

عروض ساكو اليوم طقم حافظات طعام متنوعة وصل سعره إلى 45 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 58 ريال سعودي.

طقم حافظات بلاستيك وصل سعره إلى 89 ريال سعودي بينما سعره قبل العرض كان 107.25 ريال سعودي.

حافظة طعام بألوان متنوعة وصل سعرها إلى 29 ريال سعودي، بينما سعره قبل ذلك كان 42.75 ريال سعودي.

حافظة أرز 15 كيلو وصل سعرها داخل متجر ساكو إلى 59 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 68.75 ريال سعودي.

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تخفيضات ساكو موزع أرز 12 كيلو وصل سعرها داخل متجر ساكو إلى 99 ريال سعودي، بينما سعرها قبل ذلك كان 119.75 ريال سعودي.

حافظة أعشاب ثلاثية أخضر وصل سعرها إلى 39 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 45.75 ريال سعودي.

موزع حبوب يثبت بالجدار وصل سعرها إلى 25 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 29.75 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض ساكو الأسبوعية تخفيضات تصل ل 70% لمدة 5 أيام فقط - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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