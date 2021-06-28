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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير على الجوال والشاشات تصل ل 60% لمدة 5 أيام في المقال التالي
عروض مكتبة جرير في السعودية 2021م، مكتبة جرير متخصصة في بيع الكثير من المنتجات والتي منها هواتف المحمول والكتب العربية والإنجليزية ومستلزمات الكمبيوتر وملحقات الهواتف الذكية وغير ذلك، وتقدم هذه المنتجات بأسعار مميزة جداً مقارنة بباقي المتاجر، ومن أجل التعرف أكثر عن عروض مكتبة جرير فعليكم باتباع قراءة هذا المقال.
عروض جرير اليوم
كما تقدم سلسلة فروع جرير أقوى الخصومات والتخفيضات خلال فترة الصيف لكل العملاء على الهاتف والشاشات لفترة محدودة كما يمكنك الحصول على التخفيضات والعروض من خلال زيارة الموقع الرسمي لمكتبة جرير أو الذهاب لأقرب فرع لمشاهدة المنتجات بنفسك.
خصومات مكتبة جرير في السعودية 2021م:
- عروض جرير اليوم وصل سعر هاتف ابل ايفون اكس اس ماكس بسعة حجم “256 جيجابايت” إلى 4049 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 5399 ريال سعودي.
- هاتف ابل ايفون اكس بسعة حجم “256 جيجابايت” باللون الفضي وصل سعره إلى 3449 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 4599 ريال سعودي.
- هاتف ابل ايفون اكس ار بسعة حجم “128 جيجابايت” باللون الأزرق الجيل الرابع 4 جي وصل سعره إلى 2499 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 3499 ريال سعودي.
- هاتف لينوفو كي 13 نوت بسعة حجم “128 جيجابايت” وصل سعره إلى 629 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 729 ريال سعودي.
تخفيضات جرير الأسبوعية
- تنزيلات جرير بلغ سعر شاومي مي ريدمي نوت 10 برو بسعة حجم “128 جيجابايت” إلى 1099 ريال سعودي.
- عروض جرير اليوم هاتف شاومي مي 11 لايت بسعة حجم “128 جيجابايت” وصل سعره إلى 1159 ريال سعودي.
- بلغ سعر هاتف سامسونج جالكسي اس 21 ألترا بسعة حجم “256 جيجابايت” إلى 4599 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 5399 ريال سعودي.
- هاتف سامسونج جالكسي نوت وصل سعره إلى 3239 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 5149 ريال سعودي.
- هاتف ابل ايفون 11 برو بسعة حجم “64 جيجابايت” وصل سعره إلى 4003 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 4709 ريال.
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