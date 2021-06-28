تراند الفن: أول صورة لرجل الأمن الكويتي الذي قتل غدرًا على يد مقيم سوري

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 09:09 مساءً - صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أول صورة لرجل الأمن الكويتي الذي قتل غدرًا على يد مقيم سوري، اليوم الاثنين.

رجل الأمن الكويتي الراحل، يدعى عبدالعزيز محمد الرشيدي، من مواليد عام 2002، وكان يعمل في مرتبات الإدارة العامة للمرور بالكويت قبل وفاته.

وتخرج عبدالعزيز محمد الرشيدي، من أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية، حسبما علق الراحل على صورته، فور تخرجه بشكل رسمي.

وتلقى رجل الأمن الراحل، عدة طعنات حتى الوفاة، دون تدخل من المارهة أو المتواجدين في السيارات بالشارع، أو زميله العسكري الذي تواجد في سيارته حسبما قال مغردون.

والجدير بالذكر أن وزارة الداخلية الكويتية، أعلنت، عن إلقاء القبض على شخص، أقدم على قتل رجل مرور ووالدته في جريمتين منفصلتين صباح اليوم.

وأوضحت ”الداخلية“ في تغريدة لها عبر حسابها في موقع التواصل ”تويتر“: ”وفاة رجل أمن من مرتبات الإدارة العامة للمرور أثناء تأدية عمله، وتم ضبط الجاني من قبل الجهات الأمنية المختصة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية في حقه“.

وأصيب الجاني وهو من الجنسية السورية خلال تبادل إطلاق النار مع رجال الأمن، وتوفي لاحقاً.