تراند الفن: «التعليم» تكشف آخر استعدادتها لاستقبال العام الدراسي المقبل

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 09:09 مساءً - استكملت وزارة التعليم العام، استعداداتها للعام الدراسي المقبل، والتي تشمل ترحيل الكتب المدرسية وإعداد خطة للتحول إلى المناهج الرقمية.

وأوضحت الوزارة في مقطع فيديو نشرته على حسابها بموقع “تويتر”، أنه تم ترحيل 71 مليون كتاب مدرسي لإدارات التعليم في مناطق ومحافظات المملكة، بواقع أكثر من 28 مليون كتاب مدرسي للمرحلة الابتدائية، و14 مليون كتاب للمرحلة المتوسطة، و26 مليون كتاب للثانوية، بالإضافة إلى 187 ألف كتاب لمدارس تحفيظ القرآن.

وشملت الاستعدادات أيضًا ترحيل أكثر من 375 ألف كتاب مدرسي لمدارس تعليم الكبار ومحو الأمية، و27 ألف كتاب مدرسي للعوق البصري “برايل”، و22 ألفًا من أدلة التربية الفكرية للمعلم، وأكثر من ألف كتاب مدرسي للمدارس العالمية.

كما شملت 55 ألف كتاب للمدارس السعودية بالخارج، و160 ألف كتاب للمدارس العربية بجيبوتي، بالإضافة إلى 62 ألف دليل رياضة الدفاع عن النفس للمعلم، و3500 كتاب للغة الصينية في المرحلة الثانوية.

وتتضمن الكتب الدراسية المناهج الجديدة التي تم الإعلان عنها لمادة اللغة الإنجليزية للصفوف الأولية، وكتاب المهارات الحياتية والأسرية، والمهارات الرقمية، والتفكير الناقد، وأدلة المعلم للدفاع عن النفس في المرحلة الابتدائية، ومناهج السنة المشتركة في مسارات الثانوية العامة، إلى جانب تطوير وتنقيح مناهج الدراسات الإسلامية، والدراسات الاجتماعية، وزيادة الإثراءات والتطبيقات والتدريبات في مادتي العلوم والرياضيات.

وأشارت الوزارة إلى أن فريق التطوير الاستراتيجي بالوزارة يواصل جهوده المستمرة للتحوّل إلى المناهج الرقمية، واستبدال الكتب الورقية بالأجهزة الذكية، وفق خطة مرحلية تبدأ من العام الدراسي المقبل.

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