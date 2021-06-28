فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 09:09 مساءً - أدمن دقيقة واحدة مضت آخر الأخبار 3 زيارة
لقي شخص مصرعه في الحال، بينما أصيب 9 آخرون بإصابات متفرقة فى أنحاء الجسم، اليوم الإثنين، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة بالطريق الزراعي أمام قرية الملقة التابعة لمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى للمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
تلقي اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر الدوار، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة سوزوكي أمام قرية المقلة بالطريق الزراعي، نتيجة اختلال عجلة القيادة من قائدها، ما نتج عنها وفاة شخص وإصابة 9 آخرين بإصابات متفرقة فى أنحاء الجسم، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.
وأسفر الحادث عن وفاة مؤمن عبد الله سعيد على، 23 عاما ومقيم مركز أبو حمص، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفر الدوار المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وإصابة 9 أخرون وهم كل من: سيد أحمد فوزى، 38 عاما، رامي السعيد عبد العزيز، 35 عاما، محمد السيد عابد، 18 عاما، طارق أدهم مجدى، 30 عاما، سعد محمد إبراهيم النجار، 21 عاما، إبراهيم عبد الله حلمي، 20 عاما، محمد عبد الله سعيد، 25 عاما، عماد عبد السلام عبد الجواد، 50 عاما، كرم رشاد النجار، 42 عاما.
وتم نقل المصابين لمستشفى دمنهور التعليمي لتلقي العلاج اللازم، وجار عمل الإسعافات الأولية والأشعة والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: مصرع وإصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالطريق الزراعي في البحيرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.