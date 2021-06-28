تراند الفن: مصرع وإصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالطريق الزراعي في البحيرة

لقي شخص مصرعه في الحال، بينما أصيب 9 آخرون بإصابات متفرقة فى أنحاء الجسم، اليوم الإثنين، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة بالطريق الزراعي أمام قرية الملقة التابعة لمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى للمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقي اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر الدوار، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة سوزوكي أمام قرية المقلة بالطريق الزراعي، نتيجة اختلال عجلة القيادة من قائدها، ما نتج عنها وفاة شخص وإصابة 9 آخرين بإصابات متفرقة فى أنحاء الجسم، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

وأسفر الحادث عن وفاة مؤمن عبد الله سعيد على، 23 عاما ومقيم مركز أبو حمص، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفر الدوار المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وإصابة 9 أخرون وهم كل من: سيد أحمد فوزى، 38 عاما، رامي السعيد عبد العزيز، 35 عاما، محمد السيد عابد، 18 عاما، طارق أدهم مجدى، 30 عاما، سعد محمد إبراهيم النجار، 21 عاما، إبراهيم عبد الله حلمي، 20 عاما، محمد عبد الله سعيد، 25 عاما، عماد عبد السلام عبد الجواد، 50 عاما، كرم رشاد النجار، 42 عاما.

وتم نقل المصابين لمستشفى دمنهور التعليمي لتلقي العلاج اللازم، وجار عمل الإسعافات الأولية والأشعة والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.