تراند الفن: شيرين عبد الوهاب عن حسام حبيب: “بنى شخصيتي ورجع لي الثقة في نفسي”

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 09:09 مساءً - خرجت الفنانة شيرين عبد الوهاب، عن صمتها بعد الشائعات التي انتشرت بشأن تدهور علاقتها بزوجها الفنان حسام حبيب بعد التسريب المسجل المنسوب لوالد زوجها، الذي زعم فيه أن حسام يتحكم بحسابات شيرين المالية، بالإضافة إلى تفكير والده في إقناع حسام بالزواج على شيرين من أخرى، حتى يكون له فُرصة في الإنجاب.

ونفت شيرين ما تم تداوله من خلال فيديو نشرته على جزءين نشرتهما عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة “تويتر” وأكدت في الجزء الأول من الفيديو أنه لا يوجد خطر عليها ولا على أولادها، قائلة: “كل الناس اللي بتحبني أنا بخير مفيش خطر عليا ولا على والدي”.

ودافعت شيرين عن زوجها حسام إذ قالت: “حسام إنسان من أنضف رجال الدنيا ومحترم ومتربي وبيحبني أكتر من نفسه، وما يستهلش كم القسوة دي”.

وأكدت شيرين أن زوجها حسام كان سببًا في تغيير شخصيتها للأفضل، قائلة: “الرجل اللي ربنا حطه في طريقي، كان سبب في إنه يبني شخصيتي، ورجع لي الثقة في نفسي تاني ربنا بعتهولي في طريقي”.

وكان حسين حبيب، والد الفنان حسام حبيب، أكد في تصريح لـ”القاهرة 24″، إن الثنائي علاقتهما جيدة جدًا، وما يتم نشره ما هو إلا شائعات مغرضة، من أُناس يريدون خراب البيت.

ونفى علاقته بالتسريب الصوتي المنسوب له والذي يشرح خلاله خطة استيلاء نجله على حسابات شيرين البنكية ووسائل التواصل الاجتماعي، مضيفًا: “جريدة صفراء وتعيش على الأخبار المفبركة والفضائح الكاذبة ولو ليهم فرع في القاهرة ها قاضيهم”.

وتسبب التسريب الصوتي المنسوب لحسين والد حسام حبيب في حالة واسعة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي زعم فيه أن حسام يتحكم بحسابات شيرين عبد الوهاب المالية من خلال تسجيلها له توكيلًا للتصرف في شئونها المالية، بالإضافة إلى تفكير والده في إقناع حسام بالزواج على شيرين من فتاة أخرى، حتى يكون له فُرصة في الإنجاب، وهو سيُساعده بأن تسكن الفتاة في منزل والده حتى لا تدري شيرين أو تشك بشيء.