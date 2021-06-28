تراند الفن: السديس يكرم شيخ مؤذني المسجد الحرام ومساعديه: دوركم عظيم وجهودكم مميزة

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 09:09 مساءً - كرّم الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، شيخ مؤذني المسجد الحرام فضيلة الشيخ علي بن أحمد ملا، ووكيله للشؤون الإدارية الشيخ حسين بن حسن شحات، وسكرتيره الشيخ عماد بن علي بقري، نظير جهدهم الكبير وعملهم الدؤوب في تنظيم أمور المكبرية وترتيب جداول المؤذنين والاهتمام والحرص عليها، والتعاون المثمر والفعال مع الإدارة العامة لشؤون الأئمة والمؤذنين بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة –حفظهم الله-.

حيث شكر الرئيس العام المكرمين على ما قدموه خلال الفترة الماضية من أعمال، وعلى حرصهم في تقديم خدمات مميزة وراقية لزوار وقاصدي المسجد الحرام.

وقال الشيخ السديس: (شرفنا الله –عز وجل- بالعمل في هذا المكان الطاهر العظيم، وبثقة قيادتنا الرشيدة -حفظهم الله-، فالواجب علينا عظيم، وينبغي أن نحقق تطلعات قيادة بلادنا المباركة، بتقديم أرقى وأفضل الخدمات لزوار وقاصدي المسجد الحرام.

واختتم الشيخ السديس حديثه سائلا الله –عز وجل- أن يبارك هذه الجهود ويحفظ الوطن الغالي، وقيادته الرشيدة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تواصل وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.