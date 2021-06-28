فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 09:09 مساءً - صحيفة المرصد: كشف عم رجل الأمن “عبدالعزيز محمد الرشيدي” الذي قتل اليوم بالكويت على يد وافد سوري أن الفقيد سعودي الجنسية. وقال عم “الرشيدي” في تصريحات صحفية: ” هذا الرجل -مشيرًا إلى والد الفقيد – الجنسية سعودية لكنه ابن الكويت مولد ومنشأ، خدم بالداخلية، وعياله كلهم بالعسكر، هذه روح عبدالعزيز وارواحنا كلنا فدا الكويت”. وأضاف: “محمد ولد وترعرع وتربي في الكويت ولم يطلب الجنسية، ولكن الآن أنا أقول حق لعبد العزيز واستحقاق له ولوالديه وإخوانه حصولهم على الجنسية” وتابع: “عبدالعزيز مغدور، والمغدور شهيد، والشهيد يبي الدعاء فقط، وأيضا نقول للداخلية ونعيد ونكرر احفظوا الأمن، اليوم ولدنا وبكرا ولدكم”

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بالفيديو .. عم رجل الأمن المقتول بالكويت يكشف عن جنسيته! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.