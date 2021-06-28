تراند الفن: أوباما وإمام عاشور يغيبان عن مباراة الزمالك المقبلة ضد غزل المحلة

تأكد غياب يوسف أوباما، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن مواجهة الأبيض المقبلة أمام غزل المحلة، في بطولة الدوري الممتاز.

ويأتي غياب أوباما عن المباراة المقبلة، بسبب حصوله على الإنذار الثالث، في مواجهة الزمالك ومصر المقاصة.

كما تأكد غياب أمام عاشور، لاعب الزمالك، عن مواجهة الأبيض المقبلة أمام غزل المحلة في الدوري الممتاز.

ويغيب عاشور بعد حصوله علي الإنذار الثالث في مواجهة الزمالك ومصر المقاصة ليغيب عن مباراة الفريق المقبلة.