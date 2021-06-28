تراند الفن: شيرين عبد الوهاب ترد على تحكم حسام حبيب في أموالها: “ابن ناس ومحترم وأنا كلي بتاعته”

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 09:09 مساءً - أكدت الفنانة شيرين عبد الوهاب أن زوجها الفنان حسام حبيب غير مسؤول عن أي توكيلات خاصة بها وجميع “الفيز” الخاصة بها باسمها.

وأضافت شيرين في فيديو نشرته عبر حسابها الخاص بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “كل شيء خاص بي مش معاه وكل الكلام ده مش مظبوط لأني أنا كلي بتاعته”.

وأضافت شيرين: “ جوزي ابن ناس وعيلة محترمة، ما قبلش إن حد يتكلم عليه كده، ولا هو ولا والدته، والناس اللي زيه مش موجودين، لو كان عاوز يستفيد مني كان عمل أغنية سنجل ليه”.

وأردفت: “كل الناس بتتخانق وتختلف، لكن هو بيحبني أكتر من نفسه، أنا حاسة ربنا عاطيني قلب ومؤشر وحاسة معاه بالأمان، كفاية إنه خرّج من حياتي كل الناس اللي كانت بتستغلني والتعابين والحاجات الفاسدة”.

وكان حسين حبيب، والد الفنان حسام حبيب، أكد في تصريح لـ”القاهرة 24″، إن الثنائي علاقتهما جيدة جدًا، وما يتم نشره ما هو إلا شائعات مغرضة، من أُناس يريدون خراب البيت.

ونفى علاقته بالتسريب الصوتي المنسوب له والذي يشرح خلاله خطة استيلاء نجله على حسابات شيرين البنكية ووسائل التواصل الاجتماعي، مضيفًا: “جريدة صفراء وتعيش على الأخبار المفبركة والفضائح الكاذبة ولو ليهم فرع في القاهرة هاقاضيهم”.

أزمة تسريب حسام حبيب

وكشفت مصادر لـ “القاهرة 24” أنه لا يوجد خلاف بين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب، وكل ما أثير مجرد محاولة يقودها آخرون للوقيعة بين الزوجين، وأن هذه المحاولة ليست الأولى بل هناك من يريد ألا تستمر هذه الزيجة الناجحة.

وكانت شيرين عبد الوهاب احتفلت منذ نحو 4 أسابيع بعيد ميلاد زوجها، ونشرت صورة رومانسية لهما عبر حسابها بـ “تويتر” وكتبت تعليقا عليها:“كل سنة وأنت طيب يا حبيبي، وكل سنة وأنت أماني وسندي ونجاحي وجاهي ومالي.. بحبك، بجد كلمة قليلة على إحساسي”.

وتسبب التسريب الصوتي المنسوب لحسين والد حسام حبيب في حالة واسعة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي زعم فيه أن حسام يتحكم بحسابات شيرين عبد الوهاب المالية من خلال تسجيلها له توكيلًا للتصرف في شئونها المالية، بالإضافة إلى تفكير والده في إقناع حسام بالزواج على شيرين من فتاة أخرى، حتى يكون له فُرصة في الإنجاب، وهو سيُساعده بأن تسكن الفتاة في منزل والده حتى لا تدري شيرين وتشك بشيء.